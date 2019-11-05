«Петруха» едет в Петербург, чтобы понять, чем отравилась «Лента»

Курица, которой могли отравиться сотрудники центрального офиса «Ленты» на улице Савушкина, 112, в Петербурге, выпускается под торговой маркой «Петруха». Компания «Серволюкс Восток» входит в топ-10 производителей мяса в СНГ и лидирует в Белоруссии. Там об отравлении знают «на уровне слухов».

Как рассказал 5 ноября «Фонтанке» коммерческий директор компании Виталий Бурданов, официально «Лента» к ним по поводу отравлений не обращалась. Однако о происшествии в «Серволюкс Восток» знают. По словам Бурданова, пока рано говорить об источнике кишечной инфекции. Сегодня представители компании отправились из Москвы в Петербург, чтобы разобраться в спорной ситуации на месте.

В управлении Роспотребнадзора нашему корреспонденту сообщили, что знают об отравлении в «Ленте», но пока не стали приводить подробностей.

Ранее «Фонтанка» писала, что в центральном офисе «Ленты» на Савушкина к медикам с кишечной инфекцией обратились 60 человек. Предварительный источник заразы – курица, окончательную причину огласят лишь после окончания лабораторных исследований.

ООО «Серволюкс Восток» – белорусская компания с офисом в Москве. Генеральный директор – Андрей Ралько. Предприятие относится к крупным, в 2018 году его выручка от продажи превысила 11 млрд рублей. Под торговой маркой «Петруха» выпускаются мясо птицы и полуфабрикаты из него.



