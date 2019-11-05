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Строительство
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05.11.2019 10:35
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Вадим Ушаков: отрасли ЖКХ нужны специалисты принципиально другого уровня

Вадим Ушаков: отрасли ЖКХ нужны специалисты принципиально другого уровня

Вадим Ушаков, генеральный директор Управляющей компании «КВС-Сервис»/ фото предоставлено ГК «КВС»

Развитие новых технологий строительства требуют соразмерных изменений и в структуре ЖКХ, считает Вадим Ушаков, генеральный директор Управляющей компании «КВС-Сервис».

Об этом эксперт рассказал в ходе круглого стола, посвященного современным подходам к повышению качества жизни в многоквартирных домах. Мероприятие проходило в рамках подготовки к городской XVII практической конференции «Проблемы качества законодательства, градостроительства, инженерных изысканий, проектирования, строительства, промышленности строительных материалов, экспертизы и эксплуатации объектов недвижимости».

«Строительные нормы и сам спрос на рынке обязывают застройщика оснастить дом современными инженерными коммуникациями, для обслуживания которых управляющим компаниям необходимы специалисты принципиально другого уровня. К примеру, сейчас во многих домах устанавливается погодозависимая автоматика, и ее обслуживание требует достаточно высокого уровня компьютерной грамотности. Такие специалисты, конечно, есть на рынке, однако их ожидания по заработной плате кратно превышают фонд оплаты труда, сформированный тарифной политикой города Санкт-Петербурга. Между тем качество услуг, к которому мы все стремимся, напрямую связано с квалификацией профильных специалистов», — отметил Вадим Ушаков.

Как пояснил эксперт, переброска средств с одного дома на другой недопустима, поэтому проблема недостаточности фонда оплаты труда для привлечения квалифицированных кадров нивелируется внутренней логистикой: рабочее время специалиста распределено между несколькими объектами. Таким образом управляющей компании удается предложить сотруднику конкурентную заработную плату. Однако, по мнению Ушакова, эта мера не решает саму проблему несоответствия тарифов рынку, которая с дальнейшим развитием технологий будет только усугубляться.

Гендиректор УК «КВС-Сервис» подчеркнул: несмотря на достаточно высокую зарегулированность ЖКХ (около 1600 нормативных актов на региональном уровне и порядка 20 надзорных органов, контролирующих деятельность УК), остаются острые вопросы, связанные с финансированием отрасли. И они требуют проработки на законодательном уровне с привлечением участников рынка.

Вадим Ушаков призвал участников круглого стола обратить внимание на тарифную политику в сфере жилищных услуг, а также предложил Жилищному комитету организовать рабочую группу с привлечением профильных чиновников и участников рынка управления многоквартирными домами для формирования совместных решений.

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