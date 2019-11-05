Каникулы закончились. Необычные ДТП в утренних пробках: на Российском Nissan прокатился боком, заехав колёсами на соседа

Кадр из видео в vk.com/spb_today

После недели каникул утренний максимум на дорогах Санкт-Петербурга 5 ноября вырос до обычных для осени 6 баллов.

Погода пока не мешает автолюбителям, хотя сегодня синоптики обещают снег и даже метель. Зато многие пользователи «Яндекс.Навигатора» недовольны тем, что в школах началась учёба и машин на дорогах по утрам прибавилось.





Движение местами затрудняли массовые ДТП. На проспекте Стачек, у пересечения с улицей Трефолева, около 7:30 столкнулись несколько легковушек, объезжать их приходилось по тротуару, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По словам Ильи, виновник аварии – водитель, который хотел развернуться. «Я там был, хорошо, что меня не зацепило. Пятеро в ДТП попали, и у всех пяти машин «лиц» нету», – пишет Илья. «Я насчитала восемь машин, одна без колеса, – добавляет Алёна. – Не скользко».

Три легковушки перекрыли большую часть проспекта Луначарского на развороте к Лужской улице, перед Руставели. В «ДТП и ЧП» предполагают, что причиной стала также неаккуратная попытка разворота.

На Пулковском шоссе, на спуске в сторону города, в левом ряду в догонялки «сыграли» легковушка, автобус и карета скорой помощи, сообщает Владимир в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

Ещё одно ДТП попало на видео. Около 8:50 на Российском проспекте, напротив дома 14, «небезопасный манёвр «Cоляриса» вынудил «Кашкай» освоить базовые элементы арабского дрифта, шутят в «ДТП и ЧП». На записи видно, как на встречной полосе в левом ряду автомобиль заезжает боком на выскочившую перед ним легковушку и так и едет – двумя колёсами по дороге, а двумя — на соседе.

В топ-5 утренних пробок, по оценке «Яндекса», вошли:

8:54, проспект Культуры, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, 6,2 км, от Суздальского проспекта до площади Мужества. Пробка продержалась 1 час 10 минут;

9:57, внутренняя сторона КАД и Большой Обуховский мост, 6,1 км, от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Пробка продержалась 2 часа 50 минут;

8:03, Колтушское шоссе и проспект Косыгина, 5,5 км, от КАД до Заневского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 10 минут;

8:57, Витебский проспект и Воздухоплавательная улица, 4,2 км, от Бассейной улицы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 1 час 50 минут;

9:36, Мурманское шоссе и Народная улица, 4,2 км, от КАД до Володарского моста. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.

Самыми загруженными магистралями утром стали Заневский проспект и проспект Косыгина в центр (8 баллов), проспект Славы и Народная улица к Московскому (8 баллов), проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (8 баллов).