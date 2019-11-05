Специалисты SkinLazerMed привлекли внимание к проблеме «серой» косметологии

фото предоставлено Медицинским центром SkinLazerMed

1 ноября в центре эпиляции и косметологии SkinLazerMed прошла бьюти-встреча в стиле Хеллоуина, посвященная проблеме «серого» рынка косметических услуг.

Вечер «Ужасы современной косметологии» или «Как не стать жертвой косметолога-оборотня» стал первым в своем роде, когда медицинская клиника с лицензией проводит мероприятие по борьбе с теневыми услугами косметологии.

Как пояснили организаторы, проблема становится все острее, и пришлось целенаправленно привлечь к ней внимание. В сферу попадают специалисты без высшего образования, процедуры иногда проводятся на дому, без сертифицированных препаратов.

- Молчать уже нельзя, – пояснила руководитель клиники SkinLazerMed Анастасия Котельникова.- Рынок серой нелегальной косметологии растёт с каждым днём. К нам все чаще обращаются пациенты с осложнениями, полученными в сомнительных местах. Мы видим в новостях, как страдают девушки после обращений к неквалифицированным специалистам. К сожалению, мы не можем никак влиять на выбор людей, но со своей стороны мы можем объяснить, рассказать, предупредить и, надеюсь,в перспективе спасти здоровье и даже жизнь.

На встрече провели настоящий ликбез – участницам рассказали, как правильно выбрать клинику, какие документы дают клинике право оказания услуг в сфере косметологии, как правильно выбрать доктора. Также обсудили специфику работы врача - косметолога, и какие документы должны быть у него.

Целью врачей было донести до девушек – обращение к специалистам без медицинского образования, ставит под угрозу не только красоту и здоровье, но и даже жизнь.

- Хотелось бы, чтобы к выбору врача-косметолога относились серьезно, как к выбору хирурга, например, – продолжила Котельникова. – Важно всё: сама клиника, специалист и препараты, с которыми он работает. Я как руководитель клиники с уверенностью могу сказать: получение лицензии, соответствие всем нормам, подбор высококвалифицированных специалистов, закупка препаратов у официальных дистрибьюторов и ответственность перед пациентами за качество своих услуг - все это большая работа. Мне сложно представить профессионала своего дела, доктора с медицинским образованием, работающим при этом на дому с препаратами без сертификации и предлагающим свои услуги по себестоимости.

Медицинский центр SkinLazerMed

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