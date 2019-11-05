Не свести к нулю создание отечественных технологий. «Силовые машины» просят правительство не заключать контракт с Siemens

Отказать партнеру по совместному предприятию в заключении специнвестконтракта на три года просят «Силовые машины». В компании опасаются, что иностранцы смогут до 2023 года отгружать готовую продукцию со складов, тем самым забирая у нее часть заказов.

О том, что находящиеся под санкциями США «Силовые машины» считают «недопустимым» заключение СПИК с иностранными производителями газовых турбин большой мощности (ГТБМ), 5 ноября пишет «Коммерсант». Глава компании Алексей Мордашев, якобы направил в правительство письмо, в котором утверждает, что в случае заключения СПИК с зарубежными машиностроителями все усилия компании по созданию в РФ отечественной технологии ГТБМ «могут быть сведены к нулю».

Ранее было известно, что на заключение СПИК претендует, в частности, СП Siemens и «Силовых машин» — «Сименс технологии газовых турбин», где у немецкой компании 65%. СПИК — соглашение государства с инвестором, по которому тот обещает осуществить инвестиции в обмен на неизменность налоговых условий. Siemens 2 июля подавала заявку в Минпромторг, пообещав вложить в локализацию машины SGT5-2000E около 1,16 млрд руб., но министерство ее отклонило.

При заключении такого вида контракта допускается трехлетняя отсрочка по локализации. В этот период, опасаются в «Силовых машинах», возможна поставка готовых турбин, не отвечающих требованиям полной локализации, с зарубежных складов: речь идет о 20 газовых турбинах Siemens до 2023 года. В связи с этим российская компания окажется «в заведомо проигрышной ситуации», а реальной целью СПИК для иностранцев, прежде всего Siemens, является «не локализация производства», «а захват рынка на отборах проектов модернизации и разрушение программы создания производства российских газовых турбин». Поэтому требования по локализации нужно сохранить, «не давая возможности обходить их через СПИК».





Российские и иностранные машиностроители пытаются наладить производство ГТБМ в РФ, синхронизируя это с программой модернизации старой генерации, которая должна дать сбыт таким машинам.

В Siemens заключение СПИК называют наиболее быстрым и эффективным способом обеспечения доступа российского рынка к локализованной ГТБМ последнего поколения.