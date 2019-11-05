В Петербурге с отравлением слегли 60 сотрудников «Ленты». Руководство винит во всём курицу

Сотрудники центрального офиса «Ленты» на улице Савушкина, 112, в Петербурге отравились в столовой. Об этом «Фонтанке» 5 ноября сообщил читатель. В компании информацию подтвердили, уточнив, что к медикам обратились 60 человек.

«Нам известно об обращении сотрудников центрального офиса «Ленты» к врачу с симптомами кишечной инфекции. Мы предполагаем, что источником заболевания является курица, поставляемая в столовую офиса компании ООО «Серволюкс Восток»», – сообщили в пресс-службе.

В «Ленте» отметили, что данная продукция поставлялась только в столовую офиса, не в магазины.

«Риски для здоровья наших покупателей отсутствуют. В настоящее время поставки от данного поставщика блокированы до выяснения обстоятельств и устранения нарушений требований безопасности», – заверили в компании.





Конкретная причина отравления будет понятна только после завершения лабораторных исследований.

Напомним, в октябре острой кишечной инфекцией переболели представители двух сетей Петербурга — строительного магазина «Петрович» и «Леруа Мерлен». Обе сети кормило предприятие ООО «Фуд Сервисез». В готовой продукции этого поставщика горячих обедов обнаружили сальмонеллу.