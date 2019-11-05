Россиянка попыталась провезти в Китай 8 золотых слитков. Девушку выдало старческое шарканье

Забайкальские таможенники нашли у российской туристки, выезжающей в Китай, два килограмма золота. Девушку выдало старческое шарканье ногами.

Как сообщает 5 ноября Дальневосточное таможенное управление, сотрудники пропускного пункта обратили внимание на путешественницу из-за её внешней нервозности и «неестественного переставления ног при ходьбе».

Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя. Туристка добровольно отдала 8 слитков из желтого металла на 1863,81 грамма, примотанные к ступням скотчем. Экспертиза установила, что слитки изготовлены из золота. Их оценочная стоимость составляет более 5 миллионов рублей.

При опросе выяснилось, что драгоценный металл девушка перевозила в Китай по просьбе местного жителя. В отношении контрабандистки возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных товаров и ресурсов.



