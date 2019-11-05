Предприниматели из пострадавших от паводка в Приангарье регионов получили займы под 1%

Фонд микрокредитования выдал более 120 миллионов рублей под 1% годовых 56 предпринимателям Приангарья, пострадавшим от летнего наводнения, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



«С 30 августа по 1 ноября 56 предпринимателей из пяти муниципальных районов Иркутской области, бизнес которых пострадал от наводнения, получили льготные займы под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности. В общей сумме – 121 млн 800 тысяч рублей», – цитирует 5 ноября РИА Новости сообщение правительства.









Среди заемщиков по программе льготного кредитования больше всего предпринимателей из города Тулуна – 35 человек. Они получили займы на общую сумму более 80 миллионов рублей. Остальные заемщики – из Нижнеудинска, Чуны, Тулунского и Тайшетского районов. Отмечается, что благодаря субсидии министерства экономического развития Иркутской области Фонд микрокредитования продолжит выдавать льготные займы предпринимателям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.



