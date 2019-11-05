На экс-владельца особняка Веге возбудили дело. С третьей попытки и после обращения к прокурору города

//

В отношении бывшего владельца особняка «Веге Г.И.» на Октябрьской набережной в Петербурге, компании «НПФ "Пигмент"», возбудили уголовное дело из-за длительного бездействия, которое нанесло ущерб состоянию памятника. Информация об этом 5 ноября появилась на сайте КГИОП.

После обращения председателя комитета по охране памятников Санкт-Петербурга Сергея Макарова к прокурору города Сергею Литвиненко УМВД России по Невскому району 30 октября вынесло постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 243.1 УК РФ в связи с нанесением ущерба объекту культурного наследия «Особняк Веге Г.И.».

ОАО «НПФ "Пигмент"» владело зданием с декабря 2011-го по декабрь 2017 года. В 2015 году проверка профильного комитета показала, что из-за бездействия владельца, который не предпринимал меры по сохранению особняка, памятнику был нанесен ущерб.





В 2018 году районное управление МВД дважды отказывало комитету в возбуждении дела.

В начале 2018 года особняк приобрела компания Setl City. Новый владелец провел первоочередные противоаварийные работы. В апреле компания выставила здание на продажу, подчеркнув, что не перестает исполнять взятые на себя обязательства, пока является собственником памятника.