Альфа-банк подтвердил утечку. Но только данных 15 клиентов

Финансовое учреждение заявило о проведении внутреннего расследования после статьи РБК об утечке персональных данных клиентов. Однако пока банк подтверждает незаконное распространение данных 15 клиентов.

Как сообщили в банке 5 ноября РИА Новости, утечка не подвергает опасности средствам на счетах клиентов.



«В Альфа-банке подтверждают, что выявили факт распространения в теневом интернете персональных данных небольшого числа своих клиентов. На данный момент достоверно известно о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов, – сказал официальный представитель банка. – Альфа-банк проводит внутреннее расследование по выявлению масштаба инцидента и обстоятельств, в результате которых такие данные стали доступны третьим лицам».







При этом в учреждении уверены, что ситуация не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы банка. А утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам.



