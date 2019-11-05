Десять тысяч кроликов погибли в пожаре в Саратовской области

Около 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме в Саратовской области. Люди не пострадали.

Как сообщает 5 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, ночью в населенном пункте Голубьевка Энгельсского района Саратовской области загорелось одноэтажное железобетонное здание кроличьей фермы ООО «Агрофирма «Спартак».

Локализовать огонь удалось только в 02.09. Ферма горела на площади 1,2 тысячи квадратных метров. По данным ГУ МЧС по региону, в 05.25 пожар был ликвидирован.



«Около 10 тысяч кроликов, к сожалению, погибли», – сказала собеседница агентства, добавив, что люди не пострадали.











