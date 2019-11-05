Оборвавшийся трос лифта едва не стоил жизни двум рабочим в роддоме №18. Оба пострадавших - в тяжёлом состоянии

Стали известны подробности происшествия в роддоме Невского района Петербурга, где 4 ноября двое рабочих упали в шахту лифта.

По данным «Фонтанки», оба пострадавших – выходцы из Армении. Одному 28 лет, другому – 35. Мужчины после падения находятся в тяжёлом состоянии с многочисленными открытыми и закрытыми переломами, ушибами внутренних органов. Младшего из них медики поместили в шоковую реанимацию.

Предварительная причина падения бригады – обрыв троса во время монтажа. Детально в этом теперь разбираются следователи СК. Также, как стало известно, лифтовая площадка рухнула вниз не с третьего, а с четвёртого этажа 18-го роддома на проспекте Солидарности, 6.

Судя по данным системы СПАРК, роддом №18 2 июля этого года заключил контракт с ООО «Русслифт», генеральным директором которого значится Сергей Русских. Компания должна была заменить лифты в учреждении за 17 165 691 рублей.





Напомним, лифт с рабочими сорвался в шахту вечером 4 ноября.