«Жуткие ледяные яйца» усеяли берег Балтийского моря в Финляндии

Удивительное природное явление заметили на побережье Балтийского моря в соседней Финляндии. На пляже острова Хайлуото в Ботническом заливе, на 30-метровом участке, была представлена «коллекция» шарообразных объектов, похожих на большие яйца.

Фотограф-любитель Ристо Маттила сохранил для потомков образ жутких «ледяных яиц», с которыми он столкнулся в воскресенье, 3 ноября, пишет Yle. «Мы с женой стояли там, восхищаясь замечательным природным явлением. Поскольку у меня была камера, я решил сохранить это необычное зрелище для потомков», – говорит Маттила. По его словам, за 25 лет жизни у моря он ни разу не видел ничего подобного.

Специалист по льду из Финского метеорологического института (FMI) Джуни Вайнио объясняет, что «ледяные яйца» – это не сверхъестественное явление, хотя, несомненно, редкое. Подобные объекты обычно формируются на пляже с мелким песком накатывающейся холодной водой. Вода замерзает вокруг мелких камней или мусора, а ветер обеспечивает нарастание льда. «Слишком сильный ветер помешал бы формированию шара. С другой стороны, при спокойном ветре вода просто замёрзла бы ровным слоем», – отмечает Вайнио.





В паблике «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» в «ВКонтакте» поясняют, что обкатывание ледяного сала, шуги, происходит в результате сочетания нескольких факторов: силы ветра, очертаний береговой линии и температурного режима.