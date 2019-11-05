Без применения огнестрельного оружия. После убийства хранителя лесов Амазонки индейцев Бразилии обучат самообороне

Правительство бразильского штата Мараньян заявило о создании программы помощи общинам коренных народов для защиты от внешней агрессии. Как пишут 5 ноября РИА Новости, решение принято после убийства нелегальными лесорубами в минувшие выходные лидера индейцев Паулу Паулиньу Гуахахары, одного из «хранителей» тропических лесов Амазонки.

Пока программа предусматривает

«руководство, обучение и информирование отдельных групп коренных народов, которые без применения огнестрельного оружия проводят превентивные надзорные мероприятия на землях, традиционно занимаемых коренными народами».







Сотрудники создаваемых служб безопасности должны будут предотвращать конфликты, а также нарушение прав коренного населения и незаконных рубок леса на индейских территориях.

Помимо самих индейцев в проекте министерства общественной безопасности будут задействованы военная и гражданская полиция, пожарные и правительство.



