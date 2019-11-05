Сестра за брата. В Турции задержали старшую сестру убитого лидера запрещенной в РФ группировки ИГ аль-Багдади

Турецкие власти уверяют, что 65-летнюю Расмию Авад нашли в городе Азаз в провинции Алеппо на севере Сирии. Этот регион оказался под контролем Турции, после того как турецкие войска начали военную операцию против курдов в начале октября.

«С ее помощью мы надеемся лучше понять, как устроена группировка», – цитирует Рейтер 5 ноября слова анонимного турецкого чиновника. Достоверного подтверждения информации о задержании родственницы джихадиста пока нет.







О самой Расмии Авад почти ничего неизвестно. На данный момент ее обвиняют в том, что она состояла в экстремистской организации, правда, как говорят эксперты, остается неясным, сколько времени она проводила с братом и каким объемом информации располагает.

«Я не думаю, что она участвовала в планировании нападений, но она может знать о каналах контрабанды, знать людей, которым Багдади доверял, организации в Ираке, которые помогали ей и ее семье перемещаться из страны в страну», – говорит эксперт по контртерроризму Института Хадсона Майк Преджент.











В момент задержания Расмия Авад находилась в фургоне, в котором она жила вместе с мужем, невесткой и пятью детьми. Саму Авад, ее мужа и невестку сейчас допрашивают турецкие власти.

У аль-Багдади было пятеро братьев и несколько сестер, но неизвестно, сколько из них еще живы.

О смерти аль-Багдади в результате американской спецоперации было объявлено в конце октября. Пентагон опубликовал фото и видео операции