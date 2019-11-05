По делу об убийстве экс-мэра Киселёвска задержаны двое жителей депрессивного моногорода на Кузбассе

СК сообщает о задержании двух мужчин по делу об убийстве 59-летнего бывшего главы Киселёвского городского округа, которое произошло 31 октября на участке у его дома. Задержаны двое подозреваемых, ранее несудимых. Основная версии произошедшего -неудачное разбойное нападение.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, на участке в деревне Верх-Чумыш Киселёвского городского округа было найдено не только тело 59-летнего хозяина, но и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. В последствии его опознали как ранее судимого 45-летнего жителя города Белово, занимавшегося одним из силовых видов спорта.

«В ходе осмотра места преступления обнаружены предметы, свидетельствующие о тщательной подготовке подозреваемых к разбойному нападению, а также боеприпасы. На части предметов обнаружены биологические следы, позволившие получить доказательства причастности к преступлению троих лиц, один из которых был застрелен... в кратчайшие сроки были установлены и задержаны еще двое подозреваемых. Ими оказались 49- и 35-летний жители города Белово», – говорится в сообщении СК.











По версии следствия, один из них исполнял роль водителя: он доставил подельников к месту жительства потерпевшего, ожидал их в километре от места преступления, пока двое других находились на территории приусадебного участка.

«По предварительным данным, преступление было совершено ими из корыстных побуждений в целях хищения денежных средств и драгоценностей», – сообщает в свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк.







По ходатайству следователя судом одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по второму задержанному вопрос об избрании меры пресечения будет решаться сегодня. После чего в установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение.