Ограничить рынок такси количеством разрешений предлагает депутат Госдумы

Позволить регионам ограничивать число разрешений на такси предлагает заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Соответствующее письмо, пишут 5 ноября «Ведомости», депутат направил первому зампреду комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмиле Боковой, которая руководит временной комиссией, работающей над концепцией регулирования такси в России.

По мнению автора идеи, ограничение позволит поддержать баланс спроса и предложения на рынке такси, повысит качество услуг и позволит водителям рассчитывать на более достойный заработок.

Уже пять лет депутаты пытаются принять так называемый «закон о такси», который разъяснит термин «агрегатор» и установит понятные правила работы, напоминает «Коммерсантъ». В августе комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил новую версию законопроекта о такси. Он хочет запретить работать за рулём иностранцам без российских прав; проводить аттестацию водителей на знание города; корректировать рыночные тарифы в соответствии с методикой Минтранса.

По данным экспертов, отмечает РБК, за последние два года 33% россиян стали чаще пользоваться услугами такси.



