Как испортить детство не только Грете Тунберг. США начали процесс по выходу из Парижского соглашения по климату
Уведомление в ООН о начале процесса выхода направила Америка, говорится на сайте Госдепартамента страны. На выполнение всех процедур потребуется не меньше года.
При этом США, как пишут 5 ноября «Ведомости», продолжат работу с партнерами для повышения устойчивости к последствиям изменения климата, проводить исследования и реформы, одновременно сокращая выбросы. В Госдепартаменте уверяют, что в стране все источники энергии и технологии используются «чисто и эффективно», включая ископаемое топливо, ядерную энергию и возобновляемые источники энергии.
Выход из соглашения очередной исполнение предвыборных обещаний Трампа. Он жестко критиковал Парижское соглашение и обещал, что США выйдут из него, если он станет президентом. По его мнению, в нынешней редакции документ слишком сильно ограничивает промышленность США.
Справка:
Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. и вступило в силу в ноябре 2016 г. Его подписали представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. В августе 2017 г. Вашингтон официально уведомил ООН о выходе страны из Парижского соглашения по климату, когда это станет возможным. Соглашение предусматривает, что страна может выйти из него только через три года после его вступления в силу и через год после уведомления о выходе.