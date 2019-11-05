Как испортить детство не только Грете Тунберг. США начали процесс по выходу из Парижского соглашения по климату

Уведомление в ООН о начале процесса выхода направила Америка, говорится на сайте Госдепартамента страны. На выполнение всех процедур потребуется не меньше года.

При этом США, как пишут 5 ноября «Ведомости», продолжат работу с партнерами для повышения устойчивости к последствиям изменения климата, проводить исследования и реформы, одновременно сокращая выбросы. В Госдепартаменте уверяют, что в стране все источники энергии и технологии используются «чисто и эффективно», включая ископаемое топливо, ядерную энергию и возобновляемые источники энергии.

Выход из соглашения очередной исполнение предвыборных обещаний Трампа. Он жестко критиковал Парижское соглашение и обещал, что США выйдут из него, если он станет президентом. По его мнению, в нынешней редакции документ слишком сильно ограничивает промышленность США.



