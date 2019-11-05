Не выдаст Мальчиш-Кибальчиш военного секрета. Минобороны хочет вернуть в российские законы понятие военной тайны

Поправки к закону «О гостайне» хочет ввести министерство обороны. В ведомстве рассказали газете «Известия», что нынешние формулировки не учитывают весь спектр армейской специфики.

Как выяснило издание 5 ноября, под старое-новое понятие «военная тайна» должна попасть информация о вооружении и дислокации войск, а также планы мобилизации. Отметим, что эта информация и так сейчас охраняется законом «О гостацне».

Однако в Минобороне уверены, что действующая редакция закона не защищает ряд сведений, важных для военных структур.

«В первую очередь речь идет о документах с грифом «Конфиденциально», «ДСП», а также, например, геотеги в соцсетях и информация о дислокации и внутреннем положении дел в воинских частях во время ведения боевых действий», — рассказал учредитель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.







Он добавил, что сейчас за утечку таких данных привлечь к серьезной ответственности нельзя.



