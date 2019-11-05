Игра «Зенита» с ЦСКА в Петербурге стала самым посещаемым матчем в 15-м туре РПЛ

В первую тройку вместе с Северной столицей вошли также Москва и Краснодар. Об этом 5 ноября сообщает аналитическое агентство «ТурСтат». Компания посчитало зрителей на всех матчах 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), прошедших со 2 по 4 ноября.

Так, игру клубов «Зенит» и ЦСКА, завершившуюся со счетом 1:1, посетили 48 тысяч 141 человек. Несмотря на ничью, сине-бело-голубые продолжают оставаться лидерами турнирной таблицы РПЛ.

На втором месте Краснодар, где на игре «Краснодара» и «Ростова» присутствовали 34 тысячи 265 человек. Матч клубов «Спартак» и «Арсенал» в Москва увидели 19 310 зрителей.

Самый малопосещаемый матч 15-го тура РПЛ — игра между клубами «Сочи» и «Тамбов» – собрал 6138 зрителей.





По данным «ТурСтат», 2 млн 201 тысяча зрителей посетили матчи 15 туров РПЛ этого сезона. В среднем 18,3 тысячи зрителей посещают матчи РПЛ, на 10% больше, чем в прошлом сезоне.