Красная «девятка» в компании трёх машин ДПС остановилась в заборе на Суздальском

Одна из первых аварий на пустых улицах Петербурга утром 5 ноября произошла на Суздальском проспекте, у пересечения с проспектом Энгельса.

Красный ВАЗ-2109, ставший для Петербурга уже почти редкостью, врезался в дорожное ограждение на пешеходном переходе. Светофор не задет. Госномера на легковушке 26-го региона – Ставропольского края.

Судя по всему, никто не пострадал. На кадрах очевидца в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что на месте ДТП находятся как минимум три машины полиции. По словам автора видео, в «девятке» ехали молодые люди, и аварии предшествовала погоня.





В целом дороги Петербурга ещё свободны – 3 балла, но «Яндекс.Пробки» уже зафиксировали традиционную 6,1-километровую пробку на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны, вызванную ограничениями на вантовом мосту. Заторы наблюдаются на Народной улице и на других участках (Советский проспект, Колтушское шоссе, Октябрьская набережная, Пискарёвский проспект и пр.).