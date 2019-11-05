Кто следующий? Данные клиентов Альфа-банка выставили на продажу

Предложение о продаже базы данных держателей кредитных карт Альфа-банка, а также клиентов «АльфаСтрахования» появилось на одном из специализированных форумов в интернете. Как пишет 5 ноября РБК, продавец заявляет, что данные примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов «АльфаСтрахования» свежие.

По данным издания, потенциальным покупателям предлагают бесплатный пробник на 13 договоров клиентов Альфа-банка и десять договоров клиентов «АльфаСтрахования». В них содержится информация о ФИО, номере мобильного телефона, паспортных данных, адресе регистрации, сумме кредитного лимита или оформленной страховки, предмете страхования, а также дате заключения договора.

Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов.

«На данный момент достоверно известно о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов», — сказал он. Банк проводит внутреннее расследование «по выявлению масштаба инцидента и обстоятельств, в результате которых такие данные стали доступны третьим лицам».





Представитель «АльфаСтрахования» сообщил РБК, что компании

«известно о фактах размещения в интернете объявлений о продаже данных по договорам страхования электронных устройств». «АльфаСтрахование» уже ввело дополнительные меры безопасности, сейчас оно проводит расследование и проверяет опубликованные данные. «Дальнейшие меры, которые будет предпринимать компания, будут определены на основании результатов расследования», — добавил он.

ЦБ не комментирует действующих игроков рынка.