Чтобы не путали с соцсетью. У Facebook новый логотип

Компания Facebook дистанцируется от одноименной социальной сети. Она уже представила новый логотип со специально созданным для этого шрифтом.

В новом логотипе компании используются только заглавные буквы. Это, как пишут 5 ноября «Ведомости», дает компании не только свое лицо, но и позволит запуститься как свой собственный бренд. Если раньше Facebook было как одно приложение, то сейчас у компании есть несколько продуктов, которые помогают людям общаться и развивать бизнес, поясняется в сообщении компании.

Так в ближайшее время новый логотип начнет использоваться во всех продуктах и маркетинговых материалах, включая новый сайт компании. Его можно будет увидеть на стартовых страницах Instagram и WhatsApp.



