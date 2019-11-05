Вдох глубокий, руки шире. Правительство хочет ввести налоговый вычет за фитнес-услуги

Законопроект о возмещении 13 процентов от суммы расходов на походы в фитнес-центры разработан в Минфине. Госдума готовится одобрить его до нового года.

О том, что сейчас на рассмотрение в правительство поступил документ о праве россиян компенсировать часть расходов на занятия физической культурой 5 ноября пишут «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева.

Документ предполагает право на возврат 13 процентов от суммы расходов на приобретение фитнес-услуг. Максимальная сумма вычета составит 15,6 тысяч рублей. Однако он не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий и покупку спортивного оборудования.

Ожидается, что в декабре законопроект уже будет внесен в Госдуму и одобрен до конца 2019. А к лету 2020 возможностью получить вычет смогут воспользоваться жители РФ.



