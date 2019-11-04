Эво Моралес чуть не разбился на вертолёте
Перевозивший президента Боливии Эво Моралеса вертолёт 4 ноября совершил экстренную посадку из-за поломки, сообщают ВВС страны в твиттере.
— FUERZA A?REA BOLIVIANA (DICOS) (@AereaDicos) 4 ноября 2019 г.
"ВВС Боливии информируют, что сегодня, 4 ноября, в 12.48 (19.48 мск) у воздушного судна ЕС-145 которое перевозило президента Эво Моралеса по маршруту Колкири-Оруро, произошла поломка в хвостовом винте при взлете, из-за чего была совершена экстренная посадка, пострадавших нет", – говорится в заявлении.
СМИ публикуют видео с места посадки вертолёта, свидетельствующие, что он на разрушен. Видно, что повреждены лопасти хвостового винта.