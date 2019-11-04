Один погибший и семеро пострадавших. В Петербурге два серьёзных ДТП произошли в один момент

Две аварии с тяжёлыми последствиями для участников произошли в Петербурге вечером 4 ноября. За час с дорог в Красносельском и Кировском районах увезли семерых пострадавших. Одного автолюбителя спасти не удалось.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 20.00 на 80 км Таллинского шоссе KIA Sportage вылетел на встречку, по касательной задел KIA Сeed и столкнулся лоб в лоб с Toyota Land Cruiser.

39-летний водитель KIA Sportage от полученных травм скончался на месте. С травмами средней степени тяжести госпитализированы 49-летний водитель «Тойоты» и трое его пассажиров, двое из них подростки 15 и 16 лет.

Также около 20.00 произошла авария в Кировском районе. На проспекте Жукова фура Scania при повороте налево не предоставила преимущество и столкнулась с BMW. В результате ДТП госпитализирован 32-летний водитель легковушки и двое пассажиров, один из них в тяжёлом состоянии.



