Путин подписал закон о штрафах за порошковый алкоголь. Его использование может стоить полмиллиона рублей

Президент России Владимир Путин 4 ноября подписал закон о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят ввели штрафы за производство или оборот порошкообразной алкогольной продукции. Федеральный закон опубликован на официальном сайте правовой информации.

За изготовление или продажу порошковых спиртосодержащих напитков теперь будут наказывать рублем. Должностных лиц оштрафуют на сумму от пяти до двадцати тысяч рублей. С юридических лиц власти будут взимать от двухсот тысяч рублей до полумиллиона. Также отмечается, что в обоих случаях государство может конфисковать продукцию.



