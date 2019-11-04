США ввели санкции против сына духовного лидера Ирана и членов Генштаба страны

США внесли в санкционные списки девять физических лиц, а также генеральный штаб вооруженных сил Исламской республики Иран, сообщает Минфин США. Физические лица, отмечает Минфин США, были назначены или же действовали в интересах аятоллы Ирана Али Хаменеи. Под санкции в том числе попал сын аятоллы Моджтаба Хаменеи.

"Эти действия направлены на то, чтобы не допустить поступления средств для теневой сети военных и иностранных советников Али Хаменеи, которые на протяжении десятилетий угнетали иранский народ, экспортировали терроризм и продвигали дестабилизирующую политику по всему миру", – говорится в заявлении Минфина США.

Минфин США напоминает, что такое решение он принял в 40-ю годовщину захвата заложников в посольстве США в Иране.



