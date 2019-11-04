Происшествия
США ввели санкции против сына духовного лидера Ирана и членов Генштаба страны
США внесли в санкционные списки девять физических лиц, а также генеральный штаб вооруженных сил Исламской республики Иран, сообщает Минфин США. Физические лица, отмечает Минфин США, были назначены или же действовали в интересах аятоллы Ирана Али Хаменеи. Под санкции в том числе попал сын аятоллы Моджтаба Хаменеи.
"Эти действия направлены на то, чтобы не допустить поступления средств для теневой сети военных и иностранных советников Али Хаменеи, которые на протяжении десятилетий угнетали иранский народ, экспортировали терроризм и продвигали дестабилизирующую политику по всему миру", – говорится в заявлении Минфина США.
Минфин США напоминает, что такое решение он принял в 40-ю годовщину захвата заложников в посольстве США в Иране.
Справка:
4 ноября 1979 года, во время Исламской революции в Иране, члены радикальных студенческих групп захватили посольство США в Тегеране. Более 50 американцев, в числе которых были дипломаты и простые граждане, удерживались в заложниках 444 дня.
В апреле 1980 года вооруженные силы США провели операцию "Орлиный коготь" для спасения заложников, но она закончилась провалом. Заложники были освобождены 19 января 1981 года согласно Алжирским соглашениям, заключенным между Вашингтоном и Тегераном.