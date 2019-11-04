Путин уволил 10 генералов и назначил замначальника главка МВД по Петербургу и Ленобласти

Президент Владимир Путин назначил заместителем начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, начальником полиции Дмитрия Баранова. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации 4 ноября.

Как ранее писала «Фонтанка», Баранов приехал в Петербург из Москвы. Последние шесть лет был заместителем Романа Плугина в Южном округе столицы. 28 февраля Владимир Путин назначил генерал-майора Плугина на петербургский главк.

Также указом президента генерал-майор внутренней службы Алексей Смирнов назначен первым заместителем начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России.

Всего глава государства своим указом освободил от занимаемых должностей более 10 генералов Следственного комитета РФ, МЧС и МВД. Среди них и первый замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУООП) МВД России генерал-майор полиции Александр Мельников, обвиняемый в попытке мошенничества.



