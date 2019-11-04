Украина, Норвегия, Черногория и Албания вслед за ЕС продлили санкции против России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к сентябрьскому решению Евросоюза продлить антироссийские санкции, сообщает Совет Европейского Союза.

"Они ( приведут национальную политику в соответствие этому решению. Евросоюз принимает это обязательство к сведению и приветствует его", — говорится в сообщении.

В сентябре Брюссель на полгода продлил индивидуальные санкции против российских и украинских граждан, обвиняемых в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", введенные после присоединении Крыма и Севастополя к РФ. Эти ограничительные меры были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Санкции представляют собой заморозку активов и ограничение на передвижение в отношении 170 лиц и 44 организаций.



