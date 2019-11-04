Путин узаконил уголовную ответственность чиновникам, помогающим легализоваться нелегальным мигрантам

Президент РФ Владимир Путин своим указом внес изменения в закон об уголовной ответственности за посредничество в незаконном получении документов, необходимых для въезда и пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории России, с использованием служебного положения. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект был внесен в Госдуму Московской городской думой в октябре прошлого года. Проектом предлагается дополнить 2 часть статьи 322.1 ("Организация незаконной миграции") Уголовного кодекса РФ новым квалифицирующим признаком – совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения.

УК предлагалось дополнить новым пунктом, в котором предусмотрена уголовная ответственность за организацию незаконного въезда в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через территорию России лицом с использованием своего служебного положения.

"Учитывая общественную опасность данного деяния, предлагается наказывать виновных лиц штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок", – говорилось в пояснительной записке к проекту.



