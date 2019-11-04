Boeing испытал новейший космический корабль Starliner

Аэрокосмическая корпорация Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner. На тестовой площадке на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико проверку прошли системы эвакуации, сообщается в Twitter НАСА.

.@BoeingSpace’s #Starliner spacecraft soared through a critical safety milestone in a major test of its launch abort system this morning. Lots of data analysis ahead, but we are one big step closer to flights with crew! pic.twitter.com/VDWSRt0g34 — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 4 ноября 2019 г.

Корабль стартовал в 16:15 по московскому времени. Испытания продлились менее двух минут. За это время Starliner поднялся на высоту 1,3 километра, где у него сработали парашюты и отделилась капсула, в которой в полете должен находиться экипаж.

Испытание прошло штатно. Капсула совершила плавное приземление. Starliner предназначен для доставки людей и грузов к космическим станциям на земной орбите. Его первый полет к Международной космической станции (МКС) должен пройти в беспилотном режиме 17 декабря. Корабль способен доставить в космос до четырех человек, а также оставаться пристыкованным к станции 210 дней.



