В роддоме на Солидарности сорвался лифт. В шахту упали двое

Грузовой лифт рухнул в роддоме в Невском районе Петербурга 4 ноября. В нём находились двое рабочих.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе МЧС Северной столицы, при проведении ремонтных работ в роддоме №18 на проспекте Солидарности произошло падение грузового лифта. Конструкция рухнула с уровня третьего этажа. В лифте находились двое рабочих.

Сотрудники МЧС вернули пострадавших на первый этаж и передали медикам. Степень тяжести полученных рабочими травм в чрезвычайном ведомстве не уточнили.



