Происшествия
«ВКонтакте» назвали причину сбоя соцсети. Петербургский дата-центр обесточил серверы клиентов
Сбой в работе социальной сети «ВКонтакте» связан с аварийной ситуацией в дата-центре. Об этом заявили в компании 4 ноября.
«Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации», — уточнили в пресс-службе «ВКонтакте».
В петербургском дата-центре Xelent, где расположены серверы «ВКонтакте», рассказали «Фонтанке», что в 16:25 в здании на Выборгском шоссе из-за перегрева произошло аварийное отключение магистрального шинопровода. В результате аварии часть клиентского оборудования была обесточена.
«На данный момент все системы дата-центра и серверное оборудование клиентов переведены на резервное питание. Ведутся работы по устранению последствий аварии и по восстановлению работы дата-центра», — отметили в Xelent.
На сбои в работе социальной сети пользователи «ВКонтакте» пожаловались около 16:00. Проблемы возникли у жителей Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Краснодара.
Справка:
Xelent — крупный дата-центр Северо-Запада России, оказывающий услуги в сфере DC-аутсорсинга. Клиенты могут арендовать серверное оборудование, получить помощь с транспортировкой IT-систем или перенести всю инфраструктуру предприятия в виртуальную среду (IaaS) с помощью создания собственного облачного дата-центра. Оборудование Xelent доверили больше 350 организаций. Компания обещает экономию, комфорт, безопасность и бесперебойность.