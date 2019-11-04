«ВКонтакте» назвали причину сбоя соцсети. Петербургский дата-центр обесточил серверы клиентов

Сбой в работе социальной сети «ВКонтакте» связан с аварийной ситуацией в дата-центре. Об этом заявили в компании 4 ноября.

«Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации», — уточнили в пресс-службе «ВКонтакте».

В петербургском дата-центре Xelent, где расположены серверы «ВКонтакте», рассказали «Фонтанке», что в 16:25 в здании на Выборгском шоссе из-за перегрева произошло аварийное отключение магистрального шинопровода. В результате аварии часть клиентского оборудования была обесточена.

«На данный момент все системы дата-центра и серверное оборудование клиентов переведены на резервное питание. Ведутся работы по устранению последствий аварии и по восстановлению работы дата-центра», — отметили в Xelent.

На сбои в работе социальной сети пользователи «ВКонтакте» пожаловались около 16:00. Проблемы возникли у жителей Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Краснодара.



