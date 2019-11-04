Украина назвала новую дату отвода войск от Петровского в Донбассе

Разведение сил в Петровском может состояться 8 ноября при условии соблюдения прекращения огня, заявил командующий операцией Вооруженных сил Украины в Донбассе Владимир Кравченко, передает «112 Украина». Сегодня разведения войск не состоялось из-за украинской стороны.

«Мы уже направили письмо в ОБСЕ: 7 ноября приступаем, 8 ноября практически разводим, если не будет нарушения "режима тишины"», — цитирует портал Кравченко.

Ранее Украина сорвала договоренности по отводу сил в районе Петровского, заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

4 ноября на участке Петровское – Богдановка должен был начаться процесс устранения нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ, план которого был согласован Контактной группой на встрече в Минске 29 октября.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Не согласные с госпереворотом 21 февраля территории Донбасса провозгласили создание независимых Донецкой и Луганской народных республик. Киев пытается вернуть их силой.



