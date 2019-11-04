Происшествия
Самолёт из Франкфурта успешно сел в Шереметьево. На борту сработал датчик неисправности
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» благополучно приземлился в Москве после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы. Об этом сообщает РИА Новости 4 ноября.
Boeing 737 следовал по маршруту Франкфурт — Москва. Во время полета на борту возникли неполадки с гидросистемой. Экипаж запросил аварийную посадку.
Самолёт благополучно приземлился в Шереметьево в 17:12. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 154 человека. Пострадавших нет.