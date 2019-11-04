«Меркель должна уйти». Демонстранты освистали канцлера ФРГ во время акции памяти жертв неонацистов

Группа из двадцати демонстрантов встретила канцлера ФРГ Ангелу Меркель у мемориала жертвам неонацистской организации "Национал-социалистическое подполье" в городе Цвиккау на востоке Германии 4 ноября. Они скандировали "Мы народ" и "Меркель должна уйти!", пока та возлагала цветы к табличкам с именами убитых мигрантов.

С критикой в адрес демонстрантов выступил после возложения цветов премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, который также участвовал в церемонии. Он заметил, что выступление против почитания памяти "безвинно и коварно" убитых людей красноречиво показывает, каких именно политических позиций придерживаются протестующие, и призвал запомнить их лица, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию церемонии на телеканале n-tv.

Представитель полиции Цвиккау не сообщил агентству, кто организовал демонстрацию. При этом ранее призывы выйти на подобную акцию распространялись в социальных сетях с помощью аккаунтов, которыми пользуется в том числе правое движение "Про Хемниц".

Правоэкстремистская террористическая организация "Национал-социалистическое подполье" действовала в Германии в 1998 – 2011 годах. Ее штаб-квартира располагалась в саксонском Цвиккау. Участники ядра группировки, представшие в 2013 году перед судом, обвинялись в убийстве девяти мигрантов. Одной из активисток организации вменяли к тому же организацию двух терактов и 15 ограблений.



