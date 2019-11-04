Исчезающие фотографии и не отправляемые сообщения. Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои

С проблемами в работе социальной сети «ВКонтакте» столкнулись пользователи из России 4 ноября. Согласно данным сервиса Downdetector, массовый сбой зафиксирован в 16:00.

По данным Downdetector, более половины поступивших жалоб касаются проблем при отправке сообщений, также пользователи сообщают об исчезнувших с аккаунтов фотографиях и невозможности зайти на сайт.

О сбое сообщают жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Краснодара.

Напомним, в День народного единства самая крупная российская соцсеть проводит эксперимент. Пользователям предлагают подумать над тем, стоит ли писать оскорбительные комментарии. Когда пользователь пишет комментарий, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Если да, автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики. Эксперимент продлится один день — по его результатам команда VK оценит, насколько эффективно механика снижает количество негатива.



