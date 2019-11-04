В Греции задержали грузовик с нелегальными мигрантами

В районе города Ксанти на северо-востоке Греции полиция задержала грузовик, перевозивший более 40 нелегальных мигрантов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Xanthinews, полиция остановила контейнеровоз на пункте сбора платежей на платной автотрассе сегодня утром. "В контейнере находились более 80 нелегальных иммигрантов, у многих из которых были проблемы с дыханием, и поэтому из Ксанти и Кавалы были вызваны машины скорой помощи для доставки в больницу", – сообщает греческое издание.

Всем мигрантам от 20 до 30 лет, сейчас полиция и машины скорой помощи везут их в больницы. ПО предварительным данным, они выходцы из Афганистана. Полиция арестовала подозреваемого в нелегальной перевозке мигрантов.

Несколько дней назад в Великобритании в грузовике, следовавшем из Бельгии, были обнаружены тела 39 человек – нелегальных мигрантов из Вьетнама.



