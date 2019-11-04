На Петербург надвигается метель. Водителям обещают неприятности на дорогах

Автолюбителям советуют воздержаться от поездок на личном транспорте 5 ноября. В Петербурге ожидают снегопад, на дорогах будет сыро и скользко.

О неблагоприятной погоде в первый рабочий день после длинных выходных предупреждает МЧС Северной столицы со ссылкой на синоптиков. В ночь на 5 ноября в город придёт мокрый снег, днём осадки усилятся. Прогнозируется метель, порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +1 до -1 градуса. На дорогах возможно налипание мокрого снега.



