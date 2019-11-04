Сколько можно доверять пенсионной системе, когда такое кидалово было

Новая накопительная пенсионная система по сути мертворожденная. И дело не в том, что в ней что-то не так. Просто власть так активно и разнонаправленно в последние годы регулировала правила, что реформе не хватает только одного — доверия потенциальных участников. А без него никто не захочет вновь вступать в эту игру с государством.

Представленный Центральным банком и Минфином гарантированный пенсионный план (ГПП) — формально хорошее предложение. Освобождение от НДФЛ, добровольное участие, софинансирование программы работодателем, выплата не по возрасту, но и по сроку накоплений или, в случае необходимости, возможность передачи денег по наследству. В результате получилась разработка с учетом лучшего мирового опыта, но без целевой аудитории. Конкурировать придется с индивидуальными инвестиционными счетами и депозитами с похожими условиями, но принципиально иным уровнем предсказуемости.

Безусловно, новая система— компромисс. Достаточно вспомнить, как она рождалась. Как известно, было желание все перевести на фактически обязательный порядок. Отчисления – от одного до шести процентов от дохода в месяц, по умолчанию. Это по сути означало бы увеличение подоходного налога до 19%. И, слава богу, что от этой обязательности отказались.

В целом предлагаемая схема вполне себе ничего. Например, они обещают, что свои пенсионные накопления можно конвертировать в этот гарантированный пенсионный план и упразднить проблему вечно замороженных взносов в систему обязательного пенсионного страхования. Это уже огромный плюс, потому что никакие депозиты и индивидуальные инвестиционные счета этого не предполагают.

Также они обещают, что в этом гарантированном пенсионном плане будут копиться только мои деньги. Придет время, и я ими воспользуюсь. Это понятная схема.

Для компаний в долгосрочной перспективе это возможность максимально пользоваться льготой по налогу на прибыль.

Планируются и налоговые льготы — стимулирование от государства и для работников, и для работодателей. Здесь тоже все хорошо. Бедные поймут, что в плане финансовой нагрузки они ничего не проиграют, из-за обнуления подоходного налога. Участники ГПП смогут не платить НДФЛ (13%) с перечисленных в систему денег, если взнос не больше 6% от дохода. Когда ничего не проигрываешь, то можно и поиграть. Почему бы и нет, если мы говорим о плюсах по сравнению с другими альтернативами?

Другое дело, что авторы явно не учитывали, что на фоне всех тех заморозок накопительных пенсий последних лет, повышения пенсионного возраста уровень недоверия будет высок к любой их инициативе. И я думаю, что и эта не будет работать в любом случае.

Вернуть доверие можно разморозкой пенсионных накоплений и отказом от привычки переделывать правила постоянно. Но сейчас я бы не стал доверять новой системе.

Сколько можно доверять, когда такое кидалово было в прошлом? А еще вспомнить, когда граждан старше 1967 года выкинули из накопительной компоненты в начале 2000-х… И я просто не доверяю, как и многие. Тут уж банковский депозит предпочтительнее, если есть возможность что-то десятилетиями откладывать.

Игорь Николаев, экономист, профессор ГУ ВШЭ