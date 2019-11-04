О сосульках и не только. Глава жилищного комитета ответил на вопросы «Фонтанки» о зимней уборке

1 О сосульках

В этом году управляющие компании продолжили мероприятия по нормализации температурно-влажностного режима в чердачных помещениях многоквартирных домов для избежания образования наледи на крышах. В 2018 году такие мероприятия в рамках текущего ремонта прошли в 2129 домах. В 2019 году запланировано в 1962 домах, из них на 1 ноября работы выполнены в 1935 домах.

В рамках капитального ремонта также выполняются мероприятия по устройству «холодного чердака». В текущем году по данной технологии была капитально отремонтирована 291 кровля.