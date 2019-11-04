О сосульках и не только. Глава жилищного комитета ответил на вопросы «Фонтанки» о зимней уборке

1 О сосульках
В этом году управляющие компании продолжили мероприятия по нормализации температурно-влажностного режима в чердачных помещениях многоквартирных домов для избежания образования наледи на крышах. В 2018 году такие мероприятия в рамках текущего ремонта прошли в 2129 домах. В 2019 году запланировано в 1962 домах, из них на 1 ноября работы выполнены в 1935 домах.
В рамках капитального ремонта также выполняются мероприятия по устройству «холодного чердака». В текущем году по данной технологии была капитально отремонтирована 291 кровля.
2 Об эксперименте с нагревающим кабелем на кровлях
Жилищный комитет принял решение о реализации в Петербурге пилотного проекта по устройству систем электрообогрева желобов и водосточных труб, так называемого «греющего кабеля». В приоритетном порядке такие системы должны были быть смонтированы в домах со встроенными детскими садами и социальными учреждениями.
Предстоящей зимой на крышах, на которых выполнены указанные работы, проведут мониторинг. По его результатам будет принято решение о целесообразности дальнейшего применения этой технологии.
3 Об уборочной технике
В настоящее время в наличии у подрядных организаций, которые в 2019 году по контрактам осуществляют уборку внутриквартальных территорий, имеется 677 единиц уборочной и специализированной техники.
По их данным, с весны 2019 года закуплено дополнительно 19 единиц уборочной техники. Также для повышения эффективности и производительности труда дворников управляющими организациями увеличено количество средств малой механизации с 380 до 820 единиц.
4 Чистить до асфальта или укатывать снег?
В июле 2019 года в правила благоустройства Санкт-Петербурга внесены изменения в части зимней уборки внутриквартальных территорий. А именно: допускается уплотненный снежный покров (накат), без образования шуги, колеи и выбоин.
Согласно правилам до начала снегопада внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки должны обрабатываться песко-соляной смесью, после чего должна производиться механизированная и ручная уборка снега.
5 Как жилком и комблаг делят тротуары?
Организацию уборки всех тротуаров, которые входят в состав улично-дорожной сети, осуществляет комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. Однако в этом году принято решение, что часть узких тротуаров, примыкающих к домам в центральных районах города, будет убираться управляющими организациями по договору с комитетом по благоустройству. Список таких адресов был определен обоими комитетами.
6 Сколько денег потратят на уборку дворов от снега?
Денежные средства выделяются не на зимний или летний периоды, а на год. Сумма на уборку внутриквартальных территорий для администраций районов и органов местного самоуправления в проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год составляет более 2 млрд 950 млн рублей.
7 Кто будет убирать улицы
Основные улицы как прежде будет убирать комитет по благоустройству. Его новый и.о. председателя Сергей Малинин тоже поделился с «Фонтанкой» планами по зимней уборке города. Улицы будут засыпать песко-соляной смесью, автовладельцев — штрафами.