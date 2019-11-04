Петербургские националисты вместо «Русского марша» возложили цветы к дому Колчака

Вместо традиционного «Русского марша», ежегодного шествия националистов, в Петербурге прошла церемония возложения цветов к дому, где жил руководитель Белого движения Александр Колчак. Как сообщил «Фонтанке» лидер объединения «Комитет "Нация и свобода"» Владимир Басманов (Поткин), с цветами к дому на Большой Зелениной 4 ноября пришли около двадцати человек.

По словам Басманова, возложение цветов прошло без происшествий. Националистов сопровождали полицейские, у дома на Большой Зелениной участников акции ждали автозаки, рассказал он. Возлагать цветы петербургские националисты решили из-за того, что не смогли получить согласование на проведение полноценного шествия. Александра Колчака организаторы акции считают «последним законным правителем России в ее исторических границах».

В прошлом году «Русский марш» прошел в Удельном парке на окраине Петербурга: городская администрация разрешила проводить акцию только на этой площадке. Тогда в шествии приняли участие около сорока человек.

В Москве в этом году проходят сразу две согласованные акции националистов, обе носят название «Русский марш». Одна из них проходит в Люблино, вторая – в районе станции метро «Октябрьское поле».



