Вылетевший из Петербурга самолет «Узбекских авиалиний» экстренно сел в Самаре. Одному из пассажиров стало плохо

Из-за плохого самочувствия пассажира самолёт «Узбекских авиалиний», следовавший из Петербурга в Ургенч, запросил экстренную посадку 4 ноября.

Как сообщает ТАСС, Boeing 757 благополучно приземлился в аэропорту Самары. Причиной смены маршрута стало недомогание 43-летнего пассажира, у мужчины резко повысилось давление. Сам он сообщил об имеющемся онкозаболевании.

Командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку. Борт встретил реанимобиль. Пассажиру оказали первую помощь, а затем госпитализировали в клиническую больницу №8. Рейс HY638 в 14:20 (по местному времени) вылетел в Ургенч.



