В Колпино пробился гейзер в несколько метров высотой. Окрестности заволокло паром

Горячая вода вырвалась из трубы в Колпинском районе Петербурга 4 ноября. О прорыве у 11 дома на улице Вавилова сообщили горожане. На опубликованных в социальных сетях снимках запечатлён фонтан кипятка с трёхэтажный дом.

Как рассказали в пресс-службе ГУП «ТЭК», сообщение о прорыве поступило в аварийную службу в 14:10. Течь дала труба диаметром 133 мм. К 14:45 вытекание локализовали.

«На потребителях восстановительные работы не отразятся, дома переведены на резервную схему», — уточнили на предприятии. По нормативам на устранении аварии даётся восемь часов, но теплоэнергетики обещают справиться раньше.



