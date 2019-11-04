На российской авиабазе в Ереване произошел пожар

На российской авиабазе в Ереване произошел пожар, горела крыша ангара на аэродроме Эребуни, сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Сигнал о возгорании поступил в 13:33 мск. "Службе спасения 911 сообщили, что горит ангар аэродрома Эребуни. На место выехали 10 пожарных расчетов и оперативная группа национального центра кризисного управления", – говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС. Пожар был потушен в 15:41 по местному времени, разница с московским – 1 час.

Информации о пострадавших не поступало.



