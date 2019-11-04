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Спорт
04.11.2019 15:15
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Дриусси пообещал прибавить в игре с «Лейпцигом»

Нападающий сине-бело-голубых Себастьян Дриусси накануне матча Лиги чемпионов УЕФА в Петербурге 5 ноября заявил о том, что команда способна прибавить в скорости в игре против "РБ Лейпциг", его слова приводит официальный сайт ФК "Зенит".

"Впереди еще три важных матча, два из которых мы проведем дома. Перед нами стоит задача набрать максимально возможное количество очков, чтобы выйти из группы, — и мы сделаем всё, чтобы выполнить ее", – считает форвард.

Немецкий клуб понравился Дриусси больше, чем остальные соперники по группе. "В центре поля там действуют отличные футболисты, которые здорово обращаются с мячом. Немецкая команда прекрасно знает, что делает, она доставила нам массу сложностей и во втором тайме воспользовалась своими шансами. Во втором тайме матча против «РБ Лейпциг» мы допустили ряд ошибок, которыми умело воспользовалась немецкая команда. В первом тайме, когда мы открыли счет, были шансы забить еще. При счете 1:2 должны были отыгрываться, но вместо этого начали ошибаться, а в Лиге чемпионов за это приходится дорого платить", – сказал он.

— Мог ли «Зенит» сыграть агрессивнее впереди?


— Да, разумеется, потому что для этого есть всё необходимое. Но матч сложился так, а не иначе. Будем надеяться, дома мы сыграем более динамично, постараемся задавить соперника и добиться нужного результата.

- Шансы выйти из группы по-прежнему высоки?

— Да, шансов очень много, потому что все команды в группе идут ровно. «РБ Лейпциг» сейчас первый, нас ждет игра против него, и, если выиграем, сами займем верхнюю строчку. Нужно просто идти от матча к матчу, набирая свои очки.

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