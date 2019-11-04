МИД Украины направил России ноту с требованием вернуть задержанные в Черном море катера и буксир

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту, в которой требует отдать военные корабли, которые были задержаны в Черном море во время попытки прорваться в Керченский пролив осенью 2018 года. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"МИД направил ноту России с требованием указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли", – сказал Вадим Пристайко.

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года были вынуждены задержать в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, которые по приказу тогдашнего президента страны Петра Порошенко пытались прорваться в Мариуполь без разрешения РФ.

В результате инцидента было задержано и арестовано 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово". Трое раненых моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина". 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. На Украину вернулись 24 моряка, а также журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.



