Медведев заявил о необходимости обеспечить цифровой суверенитет России на фоне угроз со стороны глобальных IT-компаний

Председатель правительства Дмитрий Медведев считает нужным обеспечить цифровой суверенитет России. Об этом он заявил журналистам 4 ноября по итогам Делового инвестиционного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Угрозу суверенитету, по словам Дмитрия Медведева, представляют глобальные IT-компании, которые "способны навязывать свое мнение: в какой-то момент отрубать трафик потенциально, вводить какие-то ограничения, лицензии, блокировать деятельность тех или иных устройств". Российские же IT-компании пока не сопоставимы по масштабу с мировыми гигантами – но важно, чтобы однажды они выросли и сумели с ними конкурировать, заявил председатель правительства. Премьер-министр хотя и признал, что Россия не достигла особых успехов в "продвижении цифровой повестки дня", все же похвалился достижениями в отдельных сферах – например, в сфере информационной и кибербезопасности.

Накануне Дмитрий Медведев призвал участников саммита приложить совместные усилия для демонополизации рынка IT. Доминирующее положение на рынке нескольких глобальных корпораций мешает не только конкуренции, но и "информационной и сетевой безопасности" государств, заявил председатель правительства. По его словам, государства, у которых "нет собственных цифровых платформ", рискуют если не суверенитетом, то "правом на будущее" в новых условиях.



