В кафе на Московском горел жир. Десять человек оторвались от обеда

Кухня кафе Che Dor рядом с домом Цоя в Московском районе Петербурга загорелась днём 4 ноября. Посетители выскочили сами.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МЧС, заявка на пожар в кафе поступила в 13:19. По приезде к дому 192-194 по Московскому проспекту выяснилось, что горят жировые отложения в вытяжке кафе, огонь занял площадь в 10 кв. м. В это время в заведении обедали несколько посетителей, вместе с персоналом эвакуировались 10 человек. В 13:37 пламя потушили.



